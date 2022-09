Il Bari è partito forte. Dopo sei giornate, la squadra di Michele Mignani è a 3 punti dalla coppia di testa (Reggina e Brescia), ma Ciro Polito non vuole guardare troppo oltre. “Bisogna vivere alla giornata – ha detto il diesse biancorosso a Sky Sport -. Dobbiamo costruire con calma, passo dopo passo, cercando di regalare altre soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Quindi, testa al big match col Brescia, di scena in un San Nicola ribollente, dove il Bari non ha ancora vinto. “A oggi, proprio per la sfida con i lombardi siamo sopra gli 11mila spettatori tra biglietti venduti e abbonati – prosegue Polito, che poi rivolge un pensiero a Caprile e Cheddira, reduci dalle esperienze con le rispettive nazionali. “Sono molto felice per loro, ma anche per noi visto che rappresentano un patrimonio per il club. Egoisticamente, mi spiacerebbe perdere Cheddira, ma gli auguro possa andare al Mondiale”.