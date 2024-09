Bari, pediatri a confronto con Children 2024

BARI – Circa 300 specialisti provenienti da tutta la Puglia hanno preso parte all’edizione 2024 di Children, l’appuntamento formativo promosso dalla Federazione Italiana Medici Pediatri Puglia con il patrocinio della “European Paedriatic Association”.

Durante la due giorni barese sono stati numerosi gli argomenti sviscerati dai relatori come le malattie rare, la violenza sulla donna e sul bambino, il ruolo della facoltà di medicina e delle specializzazioni e le nuove frontiere delle terapie.

Gli argomenti scelti sono stati all’insegna dell’aggiornamento continuo professionale con contenuti clinici, etici e sociali estremamente attuali con relatori di fama nazionale ed internazionale. Come sempre il riferimento dei temi e dei contenuti è stato rivolto al pediatra in maniera didattica e qualitativamente efficace. L’organizzazione del convegno è stata multidisciplinare e innovativa: le sedute sono state tenute con metodiche di relazione al fine di consentire un reale aggiornamento, non imposto ma condiviso.

