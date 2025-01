Bari omaggia Vittorio Bodini: arte e intelligenza artificiale al Kursaal

Sabato 18 gennaio, il Teatro Kursaal Santalucia di Bari sarà il palcoscenico dell’evento “L’Irreale Meridione – Dal Barocco al Sogno Contemporaneo”, dedicato alla figura e all’opera di Vittorio Bodini. Poeta e intellettuale pugliese, Bodini rappresenta un ponte culturale unico tra la Puglia e la Spagna. La serata offrirà anche un’innovativa esperienza: la possibilità di “rivivere” Bodini grazie all’Intelligenza Artificiale, in un omaggio che unisce tradizione e tecnologia.

Bodini, salentino d’origine e legato alla città di Bari, dove insegnò come docente di Letteratura spagnola, è considerato uno degli interpreti più profondi dell’anima meridionale. La sua opera continua a essere uno strumento chiave per comprendere il presente, come dimostra il suo celebre pensiero: “Il Sud ci fu padre, nostra madre l’Europa”.

L’evento, promosso dal Centro Studi Vittorio Bodini con il sostegno della Regione Puglia, vedrà la partecipazione di artisti e studiosi. La serata intreccerà letteratura, musica e danza per offrire un’esperienza immersiva. In programma, le letture di Antonio Minelli, che cura la direzione artistica, le performance di Mimmo Iannone, e gli interventi musicali diretti da Fabio Lorenzi con l’ensemble Ecovanavoce e la musicista spagnola Pilar Almalé. Tra gli ospiti, Anna Dolfi, Raffaele Nigro e Simona Cives esploreranno le molteplici dimensioni dell’opera bodiniana.

Sarà inoltre presentata la recente raccolta “Metamor y otros poemas” (1945-1970), curata dalla prof.ssa Paola Laskaris e pubblicata dall’editore madrileno Visor, che consolida il dialogo tra Bodini e la cultura spagnola.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con apertura delle porte alle 20:30 e inizio alle 21:00. Un’occasione per celebrare un grande interprete del Sud e il suo lascito, proiettato verso il futuro grazie alle arti e alle nuove tecnologie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author