Bari, oltre 150 studenti per una giornata a tutto sport

BARI – Etica morale, lealtà verso i propri compagni, spirito di squadra, conoscenza di sé stessi, accettazione dei propri e degli altrui limiti, disciplina, rispetto: in una sola parola, Sport. Decathlon e Centro di Servizio al Volontariato San Nicola uniscono le forze nella comune consapevolezza che l’etica sportiva possa rappresentare un modello di vita, un atteggiamento da adottare in tutte le sfere del quotidiano. E non solo su un campo da gioco. Ecco perché giovedì prossimo, 26 ottobre, circa 150 studenti si riuniranno nel Palamartino di Bari per trascorrere insieme una giornata all’insegna del gioco e dell’unione. “Sportday – Niente Sfide, solo Atleti”, è l’appuntamento nato per favorire l’incontro e l’aggregazione tra ragazzi con e senza disabilità, un momento per avvicinarsi all’idea – divertendosi – che la valorizzazione delle specifiche peculiarità e il rispetto dei propri compagni è il vero segreto delle squadre vincenti.

