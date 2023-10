BARI – Narrare storie d’impresa attraverso la letteratura, il teatro, il cinema, le arti visive e il design. Per affascinare con degli storytelling che incrocino il mondo culturale, capace di intravedere creatività, autenticità e interazioni con i problemi e le sfide che il mondo dell’imprenditoria gestisce quotidianamente.

Questa la mission alla base della seconda edizione della Biennale dei Racconti d’Impresa, organizzata e promossa dal Club delle imprese per la Cultura di Confindustria Bari e Bat. Una manifestazione che vuol essere occasione di incontro tra le imprese e un ampio pubblico trasversale, per sensibilizzare e coinvolgere sui temi culturali, economici, produttivi e sociali che ruotano attorno all’universo del «fare impresa». La seconda edizione della Biennale dei Racconti d’Impresa, la cui attività si svolgerà da sabato 4 novembre a martedì 28 novembre a Bari (e anche in provincia), avrà come tema principale le Generazioni.

