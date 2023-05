Bari, Mignani ritorna a Modena: “Folo a disposizione, Maiello parte ma non sarà della partita. Guai a perdere entusiasmo”

BARI – Giornata di vigilia per il Bari, che sarà impegnato domani allo stadio Braglia di Modena. Oltre 3000 tifosi al seguito dei biancorossi, Mignani ha presentato così la partita in conferenza stampa:

RITORNO A MODENA – “Ho fatto quasi due anni a Modena e sono stato bene con tutti, con la società, squadra e tifosi. Anche se ho passato il periodo legato al COVID. Sono stati due anni fatti abbastanza bene e per me è stata un’esperienza importante. È stata una parte del percorso che mi ha fatto crescere come allenatore. Mi inorgoglisce tornare al Braglia in questa posizione di classifica con il Bari”

MODENA RENDIMENTO – “Ha alternato vittorie contro squadre importanti a sconfitte. Hanno vinto tante partite e non è un caso. Vorranno riscattarsi dalla sconfitta, rimane una partita temibile”

PERCORSO – “Io credo che a questo punto del campionato, è difficile nascondersi. C’è da far punti e basta. Abbiamo trovato due squadre avanti che hanno fatto tantissimi punti, lo dicono i numeri. Se a tre giornate dalla fine abbiamo ancora una piccola chance di ottenere il secondo posto, vuol dire che abbiamo fatto bene. Ma ogni squadra ha i propri obiettivi e ha necessità di fare punti. Noi dobbiamo provare ad andare a vincere a Modena, questo è il nostro obiettivo”

MAIELLO E FOLORUNSHO – “Maiello e Folorunsho vengono con noi, anche se Maiello non sarà della partita. Folorunsho è disponibile, ma bisogna capire qual è la sua condizione. Folo può fare tutto, quindi valuteremo perché abbiamo diverse soluzioni

IL LORO RIENTRO – “Maiello è una situazione da trauma, quindi ci andiamo cauti. Folo invece in base alle sue sensazioni, capiremo come schierarlo”.

DA DOVE È PARTITO IL BARI “Proprio stamattina pensavo a dove siamo partiti noi, parlavamo della prima partita con l’Andria e oggi siamo a tre giornate dalla fine a giocarci una posizione prestigiosa. Se sarà il secondo posto, è qualcosa di incredibile. Se sarà il terzo posto, servirà l’entusiasmo La possibilità di raggiungere il Paradiso c’è anche attraverso i play-off, noi dobbiamo fare di tutto per non lasciare nulla di intentato. Dobbiamo provarci fino alla fine, questo è ciò che dico”

PENALIZZAZIONI “Si accettano, noi dobbiamo pensare a noi. Nel calcio va così, capitano delle annate in cui le classifiche vengono stravolte. Sicuramente però i campionati così possono essere falsati”

DORVAL – “Lo vedo pimpante, reattivo e voglioso di giocare. Io quando scelgo, scegli con la massima libertà e con la scelta che per me è più giusta. Potrebbe tranquillamente giocare”

CHEDDIRA – “Lo vedo abbastanza tranquillo, ci sono dei momenti in cui sfiori la palla e va dentro. È un ragazzo intelligente, che ha fatto una crescita importante. Non possiamo pensare che ogni partita ce la risolva lui. La cosa che più mi preme è che stia bene fisicamente, ha un futuro roseo davanti”.

TIFOSI – “Noi cerchiamo sempre di dare soddisfazione ai nostri tifosi. Probabilmente in casa ci sentiamo un po’ più forti, è quasi una battuta ovviamente. Noi dobbiamo crescere sotto questo aspetto. Abbiamo fatto delle rimonte importanti, grazie anche ai nostri tifosi”

