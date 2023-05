Udinese-Napoli: 5 friulani picchiano napoletano senza pietà (Video)

Al termine di Udinese-Napoli (1-1), che ha laureato campioni d’Italia gli azzurri di Luciano Spalletti, cinque ultras dell’Udinese hanno picchiato senza pietà un napoletano finito per terra sul manto erboso della Dacia Arena. L’unica colpa di quel tifoso partenopeo, voler festeggiare uno scudetto sul “campo nemico’. Alla vigilia della sfida, la Curva bianconera aveva “avvisato” che non avrebbero permesso festeggiamenti napoletani in campo né per le strade di Udine. Ecco il video tratto da Twitter:

5 “ultras” udinesi picchiano senza pietà un napoletano a terra: questo è razzismo perché con gli Juventini il 5 maggio di 20 anni fa non successe nulla. Ps quelli che picchiano 5 contro 1 di solito poi non vanno in trasferta… pic.twitter.com/Ob1IGWOm3D — Tackle DURO (@tackleduro) May 5, 2023

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp