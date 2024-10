Bari, Mantovani: “Noi propositivi, ma bisogna imparare dagli errori”

In conferenza stampa anche il difensore Mantovani: “Ho visto un Bari propositivo, poi abbiamo anche sbagliato qualche passaggio di troppo. La partita va chiusa quando hai diverse occasioni, il calcio è anche questo e se non concretizzi può succedere di essere rimontati. Vanno dati i meriti anche agli avversari ma non dobbiamo fare tesoro degli errori commessi. Abbiamo lavorato sui gol da palla inattiva, adesso non resta che migliorare sulla realizzazione”.

