Bari-Mantova, Longo: “Vittoria meritata e voluta, continuiamo a lavorare”

Decisamente soddisfatto mister Moreno Longo. La vittoria del Bari contro il Mantova premia il lavoro sin qui svolto dal gruppo squadra. Il 2-0 convince: “Una vittoria meritata la nostra, abbiamo concesso poco ad un Mantova che è solito creare molto in fase offensiva. Abbiamo battuto con coraggio e personalità contro una squadra che può dire la sua in questo campionato. La gara si presentava come molto complicato, normale quando sei obbligato a vincere a tutti i costi. Bravi i ragazzi a non pensare a quello che poteva essere, ma a come il momento andava vissuto. I due gol nostri su calcio piazzato? Mi viene da dire che in passato vi avevo detto come ci fossero partite dove eravamo stati penalizzati in maniera severa. Nelle precedenti quattro partite non tutto era da buttare, e comunque avremmo meritato il gol prima ed in diverse occasioni. Gli episodi comunque pesano”.

È stata soprattutto la vittoria dei nuovi arrivati: “Lella è un giocatore che abbiamo voluto, abbiamo insistito per portarlo a Bari. Ci ha rinforzato sotto l’aspetto delle alternative che avevamo a disposizione. In generale sono arrivati giocatori che possono darci una mano. Tutti i nuovi hanno dato un apporto importante questo pomeriggio. Faccio i complimenti anche a chi non ha giocato perché ho visto una ricca partecipazione anche da parte di tutta la panchina. Il calcio non è solo tecnica ma anche rapporti, il gruppo sta trovando il suo equilibrio”.

La vittoria è soprattutto un tabù sfatato: “La vittoria personalmente mi mancava molto, come l’ossigeno. Parliamo molto ma alla fine cerchiamo sempre di lavorare per il risultato. Ci tenevo per le persone di Bari, che mi hanno accolto in una maniera inaspettata e senza che io avessi ancora dato qualcosa e nonostante la vittoria non arrivasse. La gente di Bari credeva e crede in questa squadra. E per me rimane una grande responsabilità. Bisogna lavorare con serietà, c’era da lavorare prima e c’è da lavorare adesso”.

