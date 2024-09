Bari-Mantova 2-0, Lella: ‘Gol sotto la Nord emozione unica’

La prima volta non si scorda mai. E Nunzio Lella ha finalmente trovato il primo gol con la maglia del Bari: “Sono contento – ha detto – per aver fatto gol e per avere portato a casa i tre punti. Va dato merito a tutta la squadra, la prova è stata positiva da parte di tutti. Io guastatore? Io faccio quello che il mister chiede. Posso andare in profondità e fare tante cose. Con Longo si è creato un rapporto positivo, mi parla ed io lo ascolto. Ci rispettiamo”.

Con Falletti intesa che comincia a funzionare. Buone impressioni contro la Sampdoria, stavolta è arrivato anche il gol: “Con Cesar c’è un bel rapporto. Lui ha delle qualità incredibili, assieme possiamo sfruttarle. Lui ha un piede fantastico, io inserimenti per aiutare la squadra. Possiamo sicuramente trascinare il gruppo, ma in questa squadra ci sono tanti giocatori esperti e che possono dare una grossa mano sotto tutto gli aspetti. Stagione della consacrazione? Lo spero anche se ho giocato anche con giocatori di categoria superiore in altre squadre che mi hanno trasmesso tanto. Sicuramente l’emozione rimane per essere andato sotto la curva. Sognavo questo momento e anche lì ho degli amici che avranno sicuramente apprezzato. Spero di fare altre prestazioni così. Dedico la rete segnata alla mia famiglia, alla mia ragazza e a mister Cardinale”.

Il gruppo intanto si cementa. Non è sfuggito l’abbraccio finale collettivo: “Il gruppo c’è e tutti i compagni di squadra danno il massimo anche in allenamento. Si sta creando qualcosa di bello”.

