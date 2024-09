0-0 senza infamia e senza lode al Veneziani fra Monopoli e Juventus Next Gen

Termina senza né vincitori né vinti, ed a reti inviolate la sfida del Veneziani fra Monopoli e Juventus Next Gen.

Due cambi, entrambi forzati, per mister Colombo rispetto alla vittoria nel derby con il Monopoli. Out per infortunio Bizzotto, al suo posto c’è Ferrini. In attacco, al posto dello squalificato Yeboah, si rivede Vazquez. Due gli squalificati anche fra le fila dei bianconeri, con Montero che deve fare a meno di Papadopulos e Scaglia. Al loro posto ecco Perotti e l’ex Roma Felix Afena-Gyan.

Diverse le occasioni nella prima metà del primo tempo, ma nulla di troppo concreto. Buona chance potenziale per il Monopoli già dopo due minuti: pallone velenoso perso da Stivanello, Scipioni serve Vazquez che però in caduta non trova altro che i guantoni di Daffara.

Pochi secondi più tardi ci riprova l’argentino, con una botta dalla distanza che termina di pochissimo sul fondo.

Prova a rispondere la Next Gen al 6′: colpo di testa di Pedro Felipe, ma l’inzuccata non centra lo specchio della porta difesa da Vitale.

Ancora Monopoli pericoloso al 12′: Calvano di testa serve Pace, che tenta la fuga sull’out di sinistra, ma sul più bello spara a salve.

Al 17′ Comenencia, con coraggio, dalla distanza, conclude fuori con il mancino.

Al 36′ è il Gabbiano a rendersi pericoloso, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Bruschi riceve palla e calcia di prima intenzione a giro: la sfera non termina distante dal palo.

Termina 0-0, dopo un solo minuto di recupero, un primo tempo non particolarmente entusiasmante.

Ad inizio ripresa uno scontro di gioco fra Afena-Gyan e Ferrini vedrà quest’ultimo avere la peggio: il difensore biancoverde abbandonerà il terreno di gioco in barella.

La fase offensiva di entrambe le formazioni appare alquanto sterile ed inconcludente: al 17′ Da Graca stacca di testa, ma trova la presa sicura di Vitale. Il Monopoli risponde sul capovolgimento di fronte con Grandolfo, che appena entrato ci prova con un mancino che termina di un soffio al lato.

La gara non si sblocca e mister Colombo prova a dare una scossa conn altri due cambi: dentro Battocchio e Bulevardi.

Sliding-door del match alla mezz’ora: intervento di Cristallo su Cudrig e rosso diretto per il 17 del Monopoli, che giocherà in inferiorità numerica gli ultimi 12 minuti più recupero. Provvedimento forse esagerato quello del direttore di gara.

I baby bianconeri non risultano incisivi neanche in undici contro dieci: al 40′ ci prova Macca, ma apre troppo il piattone e conclude sul fondo.

Allo scoccare del 90′ calcia Comenencia da fuori, ma il tentativo risulta ancora impreciso.

I minuti di recupero finali saranno ben nove. Botta di collo pieno al volo al 96′ di Viteritti: tanta potenza, poca mira. Sarà l’ultima emozione di un match finito 0-0.

MONOPOLI-JUVENTUS NEXT GEN 0-0 (IL TABELLINO)

MONOPOLI (3-5-2): Vitale, Cristallo, Ferrini (12’st Angileri), Miceli, Viteritti, Calvano (26’st Battocchio), De Risio (26’st Bulevardi), Scipioni, Pace, Bruschi (37’st Yabre), Vasquez (12’st Grandolfo).

A disposizione: Garofani, Sibilano, De Sena, Valenti, Virgilio, De Vietro, Cellamare, De Palo.

Allenatore: Colombo

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara, Perotti (41’st Anghelè), Pedro Felipe, Stivanello, Comenencia, Peeters (41’st Faticanti), Macca (45’st Palumbo), Cudrig, Afena Gyan, Guerra, Da Graca (20’st Silva Semedo).

A disposizione: Vinarcik, Scaglia, Mulazzi, Savio, Amaradio, Ledonne, Citi, Owusu, Puczka, Turco.

Allenatore: Montero

ARBITRO: Mucera di Palermo.

NOTE: Spettatori: 3096. Recupero: 1’pt , 9’st. Ammoniti: Stivanello, Grandolfo. Espulso Cristallo al 31’st.

