Bari, Leccese verso le linee programmatiche. FI: “Manca la visione”

Bari – Dopo l’elezione del presidente del Consiglio comunale, Vito Leccese è atteso alla prova delle linee programmatiche in aula. Esecutivo al lavoro, in attesa di sciogliere il nodo dell’assessorato in quota al Movimento 5 Stelle. L’opposizione, intanto, si prepara alla battaglia: “Manca una visione”.

https://www.youtube.com/watch?v=sRhXMGpG2M4

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author