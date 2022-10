“Sul 6-0 mi sono emozionato, ho avuto l’impressione che stessi sognando. Essere primi in classifica qui è magico, ma anche una responsabilità. Ho ripensato ai tanti sacrifici che abbiamo fatto per arrivare dove siamo oggi. La Serie B è lunga e difficile, partire così bene è stato positivo. Oggi bisogna essere fieri ed orgogliosi. Il Bari ha dimostrato di esserci e di non avere paura di nessuno”. Così il presidente Luigi De Laurentiis dopo il netto successo (6-2) nella sfida del San Nicola con il Brescia.