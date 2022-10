Michele Magnani è raggiante dopo il netto successo del Bari sul Brescia (6-2). La sua squadra adesso è prima in classifica. “La prima vittoria in Serie B al San Nicola non la dimenticherò mai, la ricorderò per sempre. Spero, ovviamente, che ce ne siano altre in futuro. È giusto essere felici e godersela, ma il nostro atteggiamento non deve cambiare: se pensassimo di essere diventati i più bravi, commenteremmo un errore. La classifica? Ci sono ancora 31 partite da giocare, guardarla adesso non avrebbe senso. Tutto meraviglioso, ma non mi sono piaciuti gli ultimi minuti”.