Bari, l’Anonima Gr celebra i suoi 50 anni

BARI – Cinquant’anni di storia, cinquant’anni di torunée, palchi, camerini e trasferimenti. Cinquant’anni e la solita bravura attoriale che li contraddistingue che siano in teatro o davanti a una macchina da presa per il cinema o per le serie tv. Ma soprattutto cinquant’anni e non dimostrarlo.

Il comune di Bari ha voluto rendere omaggio a Tiziana Schiavarelli e Dante Marmone, cuore e anima de l’Anonima Gr, il gruppo teatrale che dal 1974 solca i palchi italiani e non solo con opere più impegnate e classici della commedia, oltre alle produzioni originali con le quali portano la baresità in tutta Italia

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author