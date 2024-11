Gdf 250 anni, le premiazioni del concorso ‘Terra Mare Aria Protetti e Sicuri”

BARI – Nell’Auditorium della Legione Allievi Guardia di Finanza di Bari-Palese, si è svolta, alla presenza del Comandante Regionale Puglia, Gen. D. Guido Mario Geremia, del Comandante della

Legione Allievi, Gen. B. Marco Lainati e del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Giuseppe Silipo, la cerimonia di premiazione degli elaborati realizzati nell’ambito del concorso “Terra, Mare, Aria: Protetti e Sicuri”, bandito dal Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza e dalla Legione

Allievi della Guardia di Finanza di Bari, in collaborazione con la Direzione Generale dell’U.S.R. per la Puglia.

Il progetto, che si inquadra nell’ambito delle celebrazioni per il 250° Anniversario della Fondazione del Corpo,

ha coinvolto gli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado della Puglia, che hanno ideato e

realizzato elaborati/manufatti artistici/opere rappresentativi dell’impegno quotidiano, nel contesto terrestre,

marittimo e aereo, dei finanzieri a tutela delle Istituzioni pubbliche e della sicurezza della collettività.

Dopo i saluti istituzionali delle Autorità, gli studenti delle scuole partecipanti e gli allievi finanzieri hanno

assistito alla proiezione di un video relativo all’anniversario del Corpo, cui sono seguite le premiazioni dei primi

tre istituti scolastici classificati per ciascuna delle tre categorie previste dal concorso: “Terra”, “Mare” e “Aria”.

Le premiazioni sono state introdotte dagli interventi di tre Ufficiali del Corpo sui temi della educazione alla

legalità, con specifico focus sulla lotta all’evasione fiscale, sul contrasto ai traffici illeciti via mare e sulla tutela

dell’ambiente attraverso la ricognizione aerea.

L’evento è stato arricchito dalle emozionanti esibizioni musicali degli studenti del Convitto Nazionale “D.

Cirillo” – Liceo Musicale di Bari e della Fanfara della Legione Allievi.

Al termine della premiazione, gli studenti e i loro accompagnatori hanno assistito ad una esibizione/simulazione

con i cani anti-droga e anti-valuta, a cura del servizio cinofili del Gruppo Pronto Impiego Bari e successivamente

hanno visitato il “Villaggio del 250° Anniversario della Guardia di Finanza”, allestito sul campo sportivo della

Legione Allievi, con l’esposizione di automezzi e di un elicottero del Corpo.

L’evento ha suscitato il vivo interesse e l’attiva partecipazione degli studenti, che hanno mostrato un particolare

L interesse per le attività di servizio, per le principali funzionalità dei mezzi in esposizione e per le possibilità di

arruolamento nella Guardia di Finanza, segno della validità del Concorso sviluppato tra il Corpo e le istituzioni

scolastiche pugliesi, per la diffusione della cultura della legalità tra le nuove generazioni e per la valorizzazione

dell’importanza della sicurezza economico-finanziaria assicurata dai finanzieri.

