Bari, Koutsoupias: “Bene i gol, ma posso ancora migliorare”

BARI – Ha parlato anche Koutsoupias: “Contento per i gol, anche se la vittoria non è arrivata. In settimana anche se c’è poco tempo cercheremo di riflettere su ciò che non è andato in questa gara. Cercherò comunque di fare qualche gol in più rispetto alle passate stagioni. Negli inserimenti posso fare ancora meglio. Ringrazio Mignani però, perché ha creduto nelle mie possibilità e mi sta dando spazio. In generale comunque meriteremmo qualche punto in più rispetto a quelli che ora abbiamo in classifica. San Nicola? È la prima volta per me giocare davanti a cosi tanti tifosi. È stato tutto da brividi. Posizione tattica? Bisogna saper fare tutto”.

