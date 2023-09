Eccellenza/A: UC Bisceglie raggiunta a Mola in pieno recupero

Una beffa vera e propria, quella che si è consumata al Caduti di Superga di Mola di Bari.

L’Unione Calcio Bisceglie si presenta, rispetto all’undici vittorioso a San Severo, con gli avvicendamenti di Saverio Lullo al posto di Giuseppe Di Pierro come terzino destro mentre a centrocampo Francesco Stella prende le veci di Peppe Andriano. La Virtus Mola si presenta in formazione tipo con in campo gli ex azzurri Zingrillo in difesa e Gennaro Manzari in attacco.

I ragazzi di mister Angelo Monopoli partono subito forte e al 7° un’azione spettacolare nata dalla sinistra sull’asse Cascione-Zinetti vede Alessandro Amoroso siglare la rete dello 0-1. I bianco azzurri di mister Tangorra accusano il colpo, con l’Unione che prende in mano il pallino del gioco e amministra il vantaggio per tutta la prima frazione sino al duplice fischio dell’arbitro Caldararo.

Nel secondo tempo l’inerzia del gioco non cambia con l’Unione che sciorina ottime trame di gioco e la Virtus Mola a tentare di rientrare in partita. Al 65’ è Momo Saani a siglare il terzo gol consecutivo nelle prime tre giornate di questo Campionato, sfruttando le sue doti balistiche al termine di un’azione offensiva azzurra. L’Unione è in surplace e al 69° l’episodio che cambia la partita: è Zinetti ad avere l’occasione ghiotta per mettere in ghiaccio la partita con un calcio di rigore decretato dal sig. Caldararo per una trattenuta in area. Sul dischetto l’esterno azzurro sbaglia e su quell’errore per i ragazzi di mister Monopoli si apre un altro match.

All’82° l’ex Manzari indossa i panni del guastafeste e trasforma una punizione dal limite mettendo la palla alle spalle di Di Bari. I biancoazzurri sono galvanizzati e trascinati dall’attaccante barese si catapultano in attacco. Al 93° la beffa definitiva per gli azzurri: Caldararo punisce l’Unione per una mischia in area piccola con la massima punizione. Sul dischetto Manzari è freddo e trasforma il rigore pareggiando definitivamente la gara.

Per l’Unione, che in attesa del derby di Molfetta, è momentaneamente al 2° posto la prossima occasione di riscatto sarà il match casalingo con il Foggia Incedit che oggi ha pareggiato (1-1) in casa con il San Marco.

VIRTUS MOLA-UC BISCEGLIE 2-2

RETI: 7° Amoroso (U), 65° Saani (U), 82° G. Manzari (V), 93° rigore G. Manzari (V)

VIRTUS MOLA: Corchia, Desiderato (52° Romanelli), Zingrillo, Avantaggiati, Lorusso (c), Gi. Manzari (67° Foggetti, 83° Massarelli), Cassano, Sisto, Ge. Manzari, Sergio (57° Sifanno), Mongiello (57° Strippoli). Panchina: Antonacci, Fiorito, Fasciano. All. Tangorra.

UC BISCEGLIE: Di Bari, S. Lullo, Cascione (88° Petrignani), Bufi (c), Stella, Talin, Lanzone (64° Farinola), Diomandè, Amoroso (81° Andriano), Zinetti, Saani (85° Di Palma). Panchina: G. Lullo, De Marco, A. G. Monopoli, Mbaye, Binetti. All. Monopoli.

Ammoniti: Manzari (V), Corchia (V), Foggetti (V), Romanelli (V), Stella (U), Lanzone (U), Talin (U), S. Lullo (U).

