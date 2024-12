Bari, interventi per 22 milioni in Fiera del Levante

BARI – Migliorare l’accessibilità alla Fiera del Levente a Bari attraverso l’ampliamento dei parcheggi esistenti e la realizzazione di una stazione per i bus: è l’obiettivo dello scherma del nuovo Accordo di programma con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti approvato dalla giunta regionale pugliese. Il valore degli interventi al servizio della mobilità è di circa 22 milioni di euro. “Abbiamo approvato un nuovo Accordo di Programma, recuperando dei finanziamenti già individuati in un precedente Accordo del 2015”, ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento. Gli interventi sono stati individuati in tavoli tecnici tra Regione Puglia, Ente Autonomo Fiera del Levante e Comune di Bari, quest’ultimo in qualità di soggetto attuatore. Oltre agli interventi sull’accessibilità “verrà consolidata la rete ciclabile esistente e la si completerà in modo da rendere raggiungibile la Fiera del Levante anche in bici attraverso un sistema coerente e sicuro per la mobilità sostenibile”. I progetti individuati riguardano il ‘Ponte del Baraccone’, interventi per migliorare la mobilità e la sicurezza dei nodi urbani, la riqualificazione dell’ingresso orientale, la realizzazione di un’area parcheggio per migliorare accessibilità della Fiera, il completamento del Park & Ride Lamasinata e la realizzazione di nuove piste ciclabili di raccordo con le piste esistenti.

