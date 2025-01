Bari, infortunio Lasagna: la nota del club sulle sue condizioni

Longo lo aveva affermato in conferenza stampa: Lasagna sarà out per diverse partite. Ora c’è anche il responso ufficiale. Una vera e propria tegola in casa biancorossa.

“SSC Bari comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Kevin Lasagna hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra”, è quanto si legge nella nota diramata dalla società pugliese sulle condizioni dell’attaccante ex Udinese ed Hellas Verona.

Il club, poi, conclude: “Il calciatore ha già intrapreso il programma personalizzato di recupero sotto l’attenta supervisione dello staff sanitario biancorosso”.

