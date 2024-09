Bari, il M5S ritrova l’unità e rientra nella maggioranza Leccese

Dopo una lunga e intensa riunione terminata nella tarda serata di mercoledì 5 settembre, il Movimento 5 Stelle di Bari ha ritrovato l’unità interna e annunciato il ritorno nella maggioranza guidata dal sindaco Vito Leccese.

“Il M5S è pronto a lavorare al servizio dei cittadini baresi con responsabilità e serietà, all’interno della Giunta del sindaco Leccese. La sinergia ritrovata, frutto di settimane di confronto dopo il consiglio comunale del 21 agosto, ci permette di confermare il sostegno convinto al sindaco, mantenendo il gruppo del M5S all’interno della maggioranza consiliare. Lavoreremo senza sosta per l’attuazione del programma elettorale”, dichiarano il vicepresidente Mario Turco, i coordinatori Leonardo Donno e Raimondo Innamorato, insieme ai consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli.

Lo scorso 21 agosto, i due consiglieri comunali del M5S avevano annunciato l’uscita dalla maggioranza a causa di divergenze legate alla nomina di un assessore esterno, Raffaele Diomede, poi dimessosi. Ora, il Movimento è pronto a proporre un nuovo profilo per il ruolo assessorile, su tematiche centrali come Legalità, Trasparenza e Emergenza abitativa. La proposta sarà sottoposta nei prossimi giorni alla valutazione del sindaco Leccese, che viene ringraziato per la disponibilità e fiducia accordata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author