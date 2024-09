Bari, sindaco Leccese sollecita Amiu: ‘La città è ancora sporca’

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha inviato una lettera ad Amiu, l’azienda di igiene urbana, per chiedere un miglioramento del servizio di raccolta stradale. “Nonostante un lieve miglioramento registrato da luglio, grazie all’assunzione di personale temporaneo per compensare le assenze, la città continua ad essere percepita come sporca”, si legge in una nota del Comune.

Leccese ha sottolineato la necessità di ripensare la raccolta, in particolare per vetro e carta, e ha evidenziato l’urgenza di avviare il “porta a porta” per le attività del settore food and beverage, principali produttrici di rifiuti durante la movida e le stagioni turistiche. Inoltre, ha richiesto un turno aggiuntivo per la raccolta del vetro nelle aree più frequentate.

“Non intendo arrendermi finché Bari non diventerà una città virtuosa sotto il profilo dell’igiene urbana”, ha dichiarato il sindaco, aspettandosi da Amiu un piano di intervento rapido ed efficace per risolvere le criticità attuali.

