Bari, Leccese: ‘Chi trova scomode mie scelte giusto vada altrove’

Vito Leccese, sindaco di Bari, ha preso una posizione netta in merito alla decisione del consigliere comunale Livio Sisto di lasciare la maggioranza di centrosinistra per aderire a Forza Italia. “Ho fatto della lotta al trasformismo un tema forte della mia campagna, preferisco stare da questa parte piuttosto che con chi accoglie chi cambia idea così repentinamente. Se Sisto ritiene scomode le mie scelte, è un bene che vada altrove. Ma la porta che ha attraversato non è girevole, non potrà tornare indietro”.

Il sindaco ha inoltre commentato il dibattito in corso sul presidente del consiglio comunale sottolineando l’importanza di una figura condivisa: “Il consiglio sceglierà il presidente con i suoi tempi, poiché è una figura di garanzia per tutti gli eletti. Non vedo in questo processo un segnale di debolezza della maggioranza”.

Leccese ha poi ribadito che le dinamiche interne al consiglio comunale non influenzeranno le scelte sugli assetti della giunta: “I nove assessori sono tutti al lavoro, la nomina di un decimo componente non è all’ordine del giorno e chi non accetta questa visione è fuori”.

Riferendosi ancora alla scelta di Livio Sisto, Leccese ha concluso: “Sarà lui a spiegare ai suoi elettori i motivi di questo cambiamento, ma è un problema suo e del partito che lo ha accolto”.

