Bari, trasferiti i sei responsabili di una rissa nel carcere minorile

I sei minori stranieri coinvolti nella recente rissa presso l’Istituto penale per i minorenni di Bari sono stati trasferiti oggi negli istituti di Napoli – Nisida e Airola. Lo ha comunicato il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che ha espresso gratitudine verso gli agenti della polizia penitenziaria. Questi ultimi hanno impedito il tentativo di uno dei minori di incendiare un sedile del veicolo su cui viaggiava. Durante l’operazione è stato sequestrato un accendino, utilizzato per appiccare il fuoco. Il trasferimento si è concluso senza ulteriori incidenti.

