Bari, i convocati per il Cesena: prima per Bonfanti. Tanti gli indisponibili

Sono ventuno i giocatori convocati dal tecnico Moreno Longo in vista della sfida di domani pomeriggio che il suo Bari affronterà contro il Cesena, alle ore 15:00, allo stadio Manuzzi.

Longo, per la sfida in terra romagnola potrà contare sull’impiego del neo-acquisto Bonfanti, arrivato proprio ieri in biancorosso. Ci sarà anche il centrocampista Maiello che ha recupero. Lunghissima, invece la lista degli indisponibili: Vicari, Oliveri, Lasagna, Matino e Novakovich.

Portieri: Radunovic, Pissardo, Marfella

Difensori: Mantovani, Tripaldelli, Pucino, Simic, Obaretin

Centrocampisti: Maita, Benali, Maiello, Favasuli, Lella, Dorval, Saco

Attaccanti: Bellomo, Bonfanti, Manzari, Falletti, Sibilli, Favilli

