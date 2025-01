Ufficiale: Manfredonia, arriva un under a centrocampo dal Lecce

Nuovo innesto in casa Manfredonia: arriva il centrocampista classe 2006 Dejvi Metaj, in prestito dal Lecce, che va rafforzare la squadra allenata dal tecnico Cinque per la missione salvezza.

Un nuovo centrocampista

Talentuoso under con il ruolo di ala destra, Metaj è cresciuto nella Dinamo Tirana, nel 2022 è stato acquistato dal Lecce Calcio squadra nella quale, dopo aver maturato esperienza nelle categorie Under 17 e 18, è diventato pedina importante della Primavera. Alle spalle, anche 14 gettoni nelle giovanili della nazionale albanese.

Pronto per il XXI Settembre-Franco Salerno

Un innesto importante per il tecnico Franco Cinque in vista della sfida di domenica pomeriggio a Matera. Infatti, l’allenatore sipontino potrà avere a disposizione anche il neo-acquisto Metaj.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author