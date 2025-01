Virtus Francavilla, annunciato l’arrivo di Pierluigi Pinto

Pierluigi Pinto è un nuovo calciatore della Virtus Francavilla. Il club biancazzurro, infatti, ha reso noto l’arrivo del difensore centrale classe ’98. Reduce dall’esperienza con il Nardò, con cui ha totalizzato 9 presenze in campionato, Pinto è già a disposizione del tecnico Antonio Rogazzo, come annunciato nel comunicato della compagine pugliese:

“Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2025, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pierluigi Pinto. Centrale di difesa classe ’98 di origini brindisine, nel corso della sua carriera, iniziate nelle giovanili della Fiorentina, vanta oltre 100 presenze nei campionati professionistici di serie B e C, vestendo le maglie di Arezzo, Bari, Brindisi, Carrarese e Teramo. Nella prima parte della stagione 24/25 ha disputato il Campionato di Serie D girone H nelle file del Nardò. Il calciatore è a disposizione di mister Antonio Rogazzo per la gara di Campionato di domenica contro la Fidelis Andria”.

