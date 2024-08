Bari, Giunta Leccese: il centrodestra chiede la revoca di Marzano

“Chiedo, insieme a tutto il centrodestra, che venga revocata questa nomina. Senza

ulteriori indugi”: lo scrive su facebook Fabio Romito, a capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio

comunale a Bari, chiedendo la revoca delle deleghe alla neo assessora Carlotta Nonnis Marzano. Nonnia

Marzano è stata nominata in quota Alleanza Verdi Sinistra, a far discutere sono alcuni suoi post sui social, in

particolare uno in cui critica Papa Francesco. “Papa Francesco – ricorda Romito – ha scelto Bari per ben due

volte negli ultimi anni. Nel 2018, quando ha scelto la nostra Città per celebrare l’incontro con i Capi delle

Chiese Ortodosse, Orientali Ortodosse e Cattoliche Orientali, un evento storico mai ripetuto. Nel 2020,

decretando Bari Capitale del Mediterraneo, per un incontro sulla pace. La nostra città non può permettersi un

assessore che offende il Santo Padre, che proferisce parole di odio e divisione, che vilipende anche la memoria

di una persona che ormai non c’è più, come Silvio Berlusconi, che offende il Governo del Paese. Bari ha

bisogno di occuparsi dell’ambiente in maniera seria, competente, moderata, concreta”

