Bari, la Giunta Causa pronta a nominare il nuovo presidente

BARI – Anche Antonio Decaro ha rinnovato la tessera de La Giusta Causa, il movimento tutto barese che nelle scorse ore si è riunito per fare il punto dopo due anni e mezzo di lavoro e per eleggere il nuovo presidente. A fare gli onori di casa la numero uno uscente, Anna Maria Candela, che ha spiegato quali sono stati i temi affrontati durante l’appuntamento con un focus particolare sull’ultimo anno che ha visto il movimento, in coalizione con i Cinque Stelle e Più Europa oltre a Sinistra Italiana, superare il 20 percento all’ultima tornata elettorale della Amministrative ed eleggere i suoi consiglieri approdati tra gli scranni della maggioranza a palazzo di Città. Adesso la nuova sfida per il movimento è la Regione Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author