Bari, stop a tavoli e sedie selvaggi: la “borchiatura” funziona

BARI – Lo aveva annunciato a fine agosto scorso in uno dei suoi primi provvedimenti. Poi, lo scorso fine settimana ha iniziato con la borchiatura delle aree e ora ha controllato che tutto si svolga secondo i limiti imposti.

È la fine dei tavolini selvaggi a Bari Vecchia. Nelle scorse settimane il sindaco della notte, Lorenzo Leonetti, ha contesto a numerosi ristoratori e bar di corso vittorio Emanuele e non solo, di posizionare tavoli e sedie oltre la zona per la quale ogni esercente paga l’occupazione di suolo pubblico. E così, in un sopralluogo affiancato dall’assessore allo Sviluppo Economico, Pietro Petruzzelli, a inizio ottobre ha dato il via al sistema di borchiatura delle aree di competenza di ogni locale. L’idea – quindi – è quella di evitare che i tavolini di ristoranti e locali invadano anche la zona di passeggio, come spesso accade. Nelle scorse ore, un nuovo sopralluogo per verificare che gli esercenti si siano attenuti alle regole

