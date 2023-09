Bari, Geo Barents in arrivo al porto con 471 migranti salvati

BARI – Dopo 20 ore di operazioni di soccorso senza sosta, il team a bordo della Geo Barents ha effettuato undici salvataggi in coordinamento con le autorità italiane e ha supportato il Centro nazionale di coordinamento marittimo e la Guardia Costiera per il soccorso di altre 4 imbarcazioni. Attualmente a bordo della nave di Medici Senza Frontiere ci sono 471 persone, tra cui 205 bambini. Tutti i sopravvissuti sono al sicuro e assistiti dal team di MSF. Bari è il porto assegnato per lo sbarco dei sopravvissuti.

