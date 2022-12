Bari-Genoa, battuto il record biancorosso di presenze in regular season di B

Condividi su...

BARI – A trenta minuti dall’inizio della gara sono 48827 i biglietti venduti per Bari-Genoa, valevole per l’ultima giornata di andata del campionato di Serie B. Battuto il record di 48744 di Bari-Novara, numero più alto di presenze in un campionato di Serie B. Sempre quell’anno, nei playoff, si arrivò a 50895 per Bari-Latina.