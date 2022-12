Calciomercato: Taranto, Frosinone in pole per Antonini

Condividi su...

Linkedin email

Tutti pazzi per Matias Antonini. Dopo un avvio con il freno a mano tirato, il difensore centrale brasiliano si è preso il Taranto a suon di gol e super prestazioni diventando un vero e proprio punto di riferimento per Eziolino Capuano.

Il rendimento di Antonini non è passato inosservato, sono tanti i suoi estimatori. Sul calciatore punta forte il Frosinone, che avrebbe potuto ingaggiarlo la scorsa estate, ma il Taranto fu più lesto. Ora i laziali sono tornati alla carica, anche se non bisogna sottovalutare la Ternana del presidente Bandecchi, che negli ultimi due mesi ha fatto seguire il brasiliano con una certa frequenza.

E poi, c’è il Brighton di Roberto De Zerbi, che ha parlato del calciatore direttamente con l’amico Capuano. Come da più parti riportato, il Taranto ha fissato il prezzo di Antonini: la sua valutazione è di 600 mila euro. Forse troppo, ma è chiaro che si dovrà trattare. Di sicuro, il Taranto non lo lascerà partire a gennaio: in caso di cessione, Antonini continuerà a vestire la maglia rossoblu fino al termine della stagione.