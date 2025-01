Bari, Fratelli d’Italia in visita alle Forze dell’Ordine il 6 gennaio

Il senatore Filippo Melchiorre e l’europarlamentare Michele Picaro, esponenti di Fratelli d’Italia, saranno a Bari il 6 gennaio per incontrare gli uomini e le donne di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

“La nostra presenza rappresenta un gesto concreto di vicinanza e solidarietà verso chi lavora ogni giorno in silenzio per garantire la sicurezza di tutti noi – hanno dichiarato i rappresentanti del partito -. Il nostro impegno mira al recupero della fiducia tra cittadini e forze dell’ordine, perché la sicurezza è una priorità, così come la tutela di chi la assicura. Continueremo a lavorare anche su interventi normativi che questo Governo sta portando avanti”.

La giornata prevede i seguenti appuntamenti:

• Ore 9:30-10:15: Visita alla Legione Carabinieri Puglia e al Comando Regionale della Guardia di Finanza

• Ore 11:00: Incontro presso la Questura di Bari

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author