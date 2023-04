BARI – Oltre 150 stand, 20 foodtrack, 400 persone coinvolte e laboratori, masserie didattiche, olioteche, vinoteche, cooking show e agrichef. Il lungomare di Bari si è trasformato per questo ponte dell’Uno Maggio in una fattoria a cielo aperto. Tutta la qualità del made in Italy e del Km 0, da Nord a Sud, sono arrivati nel capoluogo pugliese per animare il Villaggio della Coldiretti. Già dalle prime ore, centinaia e centinaia di visitatori, soprattutto bambini provenienti da tutte le scuole della regione, hanno scoperto le bellezze del mondo agricolo tra asini, cavalli, capre e pecore. A fare gli onori di casa, il presidente nazionale Ettore Prandini

