Bari, a EduCom si celebra il mondo ispanico

BARI – Si chiama Día de la Hispanidad, la giornata dedicata a Spagna, Perú, Messico e Colombia organizzata dalla scuola internazionale EduCom. Gli studenti hanno presentato a genitori e parenti una serie di attività culturali e linguistiche che celebrano la ricchezza e la diversità dei paesi di lingua spagnola. L’appuntamento si è svolto con stand dedicati a Spagna, Perú, Messico e Colombia, performance artistiche e musicali, e un coro che ha eseguito tre canzoni in spagnolo. Un’occasione speciale per condividere la passione per la cultura ispanica con la comunità.

