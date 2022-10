BARI/LECCE – Saranno tantissimi tifosi di Bari e Lecce pronti al grande esodo in vista delle rispettive sfide contro Venezia e Roma. Se i sostenitori biancorossi si recheranno in 1585 nel settore ospiti del ‘Penzo’, quelli giallorossi sono quasi su quota quattromila per la sfida all’Olimpico contro Dybala e compagni. Sfide tutte da vivere e cariche di speranze.