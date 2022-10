Lecce- Il Comune batte cassa a SGM : chiesti oltre 500 mila euro di rimborsi per forniture elettriche e sul tema interviene Gianmaria Greco, Capogruppo “Prima Lecce/Andare Oltre”: In data 3 ottobre il comune di Lecce, con nota sottoscritta dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, ha intimato alla società partecipata SGM, responsabile del trasporto urbano e sub urbano in città, di provvedere al pagamento di euro 540.551,03 per rimborsi spese sostenute per utenze di energia elettrica. Contestualmente il comune ha chiesto di procedere, con sollecitudine, alla voltura delle utenze relative a depositi ed officine gestite da SGM. La predetta nota, inviata per conoscenza anche al Sindaco, prevede un ingente impegno economico per la partecipata del comune, alla quale sono state chieste somme a far data dal gennaio 2017 ad oggi. Per questo motivo ho presentato una interpellanza, da discutere nel prossimo consiglio comunale di ottobre, nella quale si chiede al comune perche’ tali somme non sono state pretese in precedenza nelle varie annualita’ invece di un’unica richiesta retroattiva di cinque anni, che rischia di incidere pesantemente sul bilancio della societa’. E, allo stesso tempo, se esiste nel bilancio societario SGM un capitolo con le somme accantonate per le varie annualita’ richieste. Sullo sfondo restano sempre una serie di incognite legate al futuro della societa’, la cui attuale composizione, in scadenza al 31 dicembre 2022, dopo varie proroghe votate in consiglio, rischia di slittare di ulteriori sei mesi.” Conclude Gianmaria Greco.