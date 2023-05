Bari, una due giorni dedicata alla donazione del sangue

BARI – Una due giorni dedicata ad un’iniziativa che ha come scopo invitare la città di Bari a donare il sangue e a fare prevenzione. Tutto questo è reso possibile grazie alla ormai consolidata collaborazione tra Avis Bari, Brigata Pinerolo e la Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i Tumori) Associazione Metropolitana di Bari che collaborerà mettendo a disposizione di tutti coloro che lo vorranno i propri medici per effettuare visite specialistiche. E così piazza della Libertà – mercoledì prossimo, 24 maggio, si trasformerà in un piccolo villaggio dedicato a varie attività. Giovedì 25, invece, prenderanno il via le donazioni di sangue e simultaneamente chi vorrà potrà sottoporsi a visite gratuite specialistiche dermatologiche e nefrologiche con specialisti messi a disposizione dalla Lilt di Bari

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp