Palo del Colle, una giornata di sport per ricordare Vanny

PALO DEL COLLE – Vanny era un ragazzo che ha sempre combattuto e dato instancabilmente un grande valore alla vita. Una persona che, nonostante la sua patologia, ha sempre lottato per i suoi sogni rialzandosi dopo ogni caduta. Un esempio di forza e coraggio per tutti i giovani sportivi e non solo. Per questo l’asd Ginnastica Ritmica Double Fire ha voluto ricordare la figura del grande sognatore attraverso il primo memorial Vanny Mossa che si è tenuto a Palo del Colle, nella palestra Antenore. Una giornata a tutto sport con Più di 120 atleti provenienti dalle sedi di Toritto, Bitetto e Palo che si sono confrontati tra ginnastica ritmica e aerobica sulla pedana societaria.

