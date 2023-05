Un protocollo d’intesa tra Esercito e AVIS mette insieme Puglia, Campania, Lazio, Sicilia e Sardegna

È stato conferito al Generale Giuseppenicola Tota il titolo di socio benemerito AVIS Puglia. La consegna della pergamena e della targa celebrativa si è svolta a Bari, in occasione della 53esima Assemblea regionale dei soci AVIS lo scorso 27 aprile.

La consegna del premio e della tessera numero 4 di socio benemerito a Giuseppenicola Tota, Generale di Corpo d’Armata e Comandante delle Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano, si inserisce nell’ambito della proficua collaborazione tra AVIS e unità dell’Esercito esistenti in Puglia, già ufficializzata con il protocollo d’intesa siglato lo scorso novembre a Napoli.

“Siamo onorati di avere il Generale Tota nell’elenco dei soci benemeriti”, dichiara Raffaele Romeo, presidente del comitato regionale AVIS Puglia. “Questo conferimento è un ringraziamento simbolico per la sua grande disponibilità, per noi segno tangibile di massimo impegno civile e sociale. Nell’ambito della collaborazione con l’Esercito già attiva da anni in Puglia, il contributo di Tota è stato determinante per definire in modo sistemico il percorso di monitoraggio e verifica della collaborazione tra le nostre reciproche due realtà”.

Il premio sancisce ulteriormente un percorso di proficua collaborazione, avviato ufficialmente a Napoli lo scorso 21 novembre con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Esercito e AVIS. L’accordo definisce infatti una sorta di “cabina di regia”, che si pone l’obiettivo di programmare le donazioni, garantire l’autosufficienza di sangue ed emoderivati per tutto l’arco dell’anno, coordinare e monitorare insieme tutte le iniziative legate alla donazione del sangue, anche attraverso momenti di formazione.

Nella stessa occasione è stato siglato anche il Protocollo d’intesa tra AVIS Campania e unità dell’Esercito esistenti, alla presenza del presidente AVIS Campania Angelo Perrotta. L’accordo, già sottoscritto da AVIS Puglia, prevede l’impegno ad attuare una programmazione delle donazioni del sangue, per promuovere lo sviluppo della cultura della donazione anche tra i militari, da sempre particolarmente sensibili verso l’obiettivo del raggiungimento dell’autosufficienza di sangue ed emoderivati durante tutto l’arco dell’anno.

L’impegno del Generale Giuseppenicola Tota si è spinto proprio in questa direzione e porterà alla sottoscrizione dello stesso Protocollo d’intesa sottoscritto da AVIS Puglia e AVIS Campania anche alle sezioni regionali di Lazio, Sicilia e Sardegna.

