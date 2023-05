Bari, Network Contacts Molfetta: ritirate le lettere di trasferimento

BARI – Ritiro delle procedure di trasferimento dei lavoratori come condizione unica e necessaria per riprendere le trattative che hanno ottenuto con l’impegno che entro il 9 giugno si chiuda il tutto. È questa la conditio sine qua non i sindacati potranno tornare al tavolo delle trattative con la Network Contacts, l’azienda delle Telecomunicazioni di Molfetta che prevede di trasferire in Sicilia a stretto giro parte dei suoi 4mila dipendenti della sede del barese. L’ad Giulio Saitti, durante l’incontro in prefettura in concomitanza con lo sciopero dei dipendenti ai piedi del Palazzo di governo del capoluogo, ha proposto la sospensione di 15 giorni dei trasferimenti con ripresa immediata della trattativa. Ma per i sindacati è una proposta irricevibile. Di contro, e con il supporto dei parlamentari Filippo Melchiorre, Marco Lacarra e Gianmauro Dell’Olio, hanno chiesto e ottenuto il ritiro delle lettere di trasferimento.

