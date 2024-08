Bari: denunciato per ricettazione e violazione di espulsione

Nel pomeriggio di lunedì 26 agosto, in Piazza Umberto a Bari, un cittadino straniero è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale dopo essere stato sorpreso mentre rimuoveva dispositivi antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento contenuti nel suo zaino, utilizzando una tenaglia.

Durante l’identificazione, è emerso che l’uomo era già soggetto a un decreto di espulsione. Denunciato per violazione del Testo Unico sull’Immigrazione, per non aver rispettato il decreto, e per ricettazione, gli sono stati sequestrati 13 oggetti di pelletteria presumibilmente rubati da negozi della zona. Nella mattinata di martedì 27 agosto è stato trasferito al CPR di Brindisi in attesa del rimpatrio.

