“Questo pareggio fa male. Fa male perché ci eravamo messi nelle condizioni di vincere, ma le partite non finiscono mai. In ogni caso, i ragazzi sono stati bravi, hanno dato tutto quello che avevano. I gol subiti? Il primo era evitabile, nel secondo sono stati bravi loro”. Così Michele Mignani, allenatore del Bari, dopo il 2-2 del San Nicola con la Spal. “Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno – prosegue -. Inizialmente stavamo concedendo troppo, passando al 4-4-2 con le mezzali più aperte lo abbiamo fatto meno e siamo riusciti a trovare il raddoppio. Il primo gol lo abbiamo preso su rimessa evitabile. Ci eravamo messi nelle condizioni di vincere e forse la partita era in cassaforte, ma la B è questa: ci sono più spazi, più qualità in generale. Peccato, perché dovevamo gestirla meglio”.