MODUGNO- Non si è fermato al rosso del semaforo ed è stato fermato dai carabinieri per multa. Poi è andato a casa, vicino a quell’incrocio, e dal balcone ha lanciato un posacenere in marmo danneggiando la gazzella: un 47enne di Modugno è stato arrestato.

È accaduto nella serata del 2 settembre quando l’uomo, dopo aver superato un incrocio con il semaforo rosso, è stato fermato dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Modugno e sanzionato per l’infrazione accertata.

Il 47enne quindi avrebbe dato in escandescenza, iniziando a inveire contro i militari, e, forte del fatto di trovarsi in prossimità della propria abitazione, sarebbe entrato in casa e affacciatosi al balcone oltre a continuare a insultare e inveire contro le forze dell’ordine, avrebbe lanciato verso di loro un posacenere in marmo, del peso di 3 chili, che ha impattato sul parabrezza della macchina militare, danneggiandolo. L’uomo è stato quindi arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha chiesto la convalida dell’arresto.