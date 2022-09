Bari, crollano scaffali in Corte d’appello: un ferito

BARI – Crollano gli scaffali con i fascicoli nella Corte d’appello di Bari. L’incidente è avvenuto, mentre erano in corso i controlli dei registri elettorali relativi al voto di domenica scorsa. Nell’Aula magna della struttura nel quartiere Libertà era stata infatti allestita una delle sale operative sul territorio. Nel crollo è rimasto ferito un uomo di 55 anni residente nella provincia di Bari. Sul posto i medici del 118, per trasportare il ferito al Policlinico: è stato operato, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spesal che hanno eseguito i rilievi del caso. Restano da accertare eventuali responsabilità. Altre quattro persone che in quel momento stavano lavorando nello stesso ufficio sono andate in ospedale per lo spavento e per aver riportato qualche graffio. A quanto si apprende, uno degli scaffali su cui erano stati appoggiati i registri ha ceduto trascinando con sé le altre bacheche di metallo.