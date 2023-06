Bari, un corso di guida sicura per la Polizia Locale

BARI – 1.446 incidenti con 11 morti e 2.120 feriti nel 2021. Nel 2020, 1.092 sinistri, 12 decessi e 1.605 feriti, con un costo sociale di 214,83€ per abitante. E siamo solo nella città di Bari. Per questo Polizia locale e Automobil club del capoluogo hanno dato il via alla tre giorni di Guida in Sicurezza con i Formatori ACI Ready2Go. Lo scorso anno la Polizia Locale di Bari ha rilevato complessivamente 2.791 incidenti stradali di cui 1.267 con feriti, 9 con esiti mortali e 28 con trasportati o conducenti in prognosi riservata. L’obiettivo del progetto è quello di acquisire ulteriori nozioni su queste importanti tematiche per agevolare gli agenti nell’approccio con gli utenti della strada. Due i cicli quotidiani di formazione del progetto a Bari che coinvolgerà oltre 130 Agenti della Polizia Locale. Tra i temi: rispetto dei limiti di velocità, della sicurezza attiva e passiva, fino alla necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante.

