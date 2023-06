Bari, Confindustria incontra l’ambasciatore del Mozambico

BARI – Una visita istituzionale per consolidare i rapporti commerciali e puntare all’internazionalizzazione delle imprese. Visita istituzionale dell’ambasciatore della Repubblica del Mozambico in Italia, Santos Alvaro, nella sede di Confindustria Puglia per incontrare i delegati imprese e turismo, Francesco Divella e Massimo Salomone. Obiettivo dell’appuntamento, consolidare i rapporti e fare in modo che le imprese del made in Puglia possano trovare canali privilegiati per puntare alle esportazioni anche nel Paese dell’Africa Meridionale. Un incontro che punta anche a favorire il turismo da e per la repubblica del Mozambico e in Puglia in modo da creare un incrocio tra culture

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp