Bari, in aeroporto un quintetto per la Festa della Musica

BARI – Un mandolino, un flauto, una chitarra, un piano e una voce. Con questi cinque elementi del Conservatorio Niccolò Piccinni del capoluogo pugliese, l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari ha celebrato la Festa della Musica 2023. Per il terzo anno consecutivo, nel giorno che dà l’inizio all’estate, ad accogliere i tantissimi passeggeri in partenza dal primo piano della struttura di via Ferrari, il quintetto di formazione accademica che si è esibito in musiche classiche e della tradizione canora napoletana. La Festa della musica celebra così il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo.

