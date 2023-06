Casamassima, “È solo un gioco”: nuovo corto dei ragazzi della Marconi

CASAMASSIMA – Quanto tempo occorre per disegnare equilibri? Quanta forza serve per tenerli saldi? Sono queste le domande alla base di “È solo un gioco”, il cortometraggio realizzato dagli alunni del primo circolo didattico “Marconi” di Casamassima, per il laboratorio “Gentilcorto”. Il cortometraggio, la cui colonna sonora è composta da brani di Coez e Giò Sada, pone al centro del racconto Kamilla, una bambina di dieci anni che frequenta l’ultimo anno di elementari, la cui vita viene stravolta dall’arrivo inatteso di Aaron, un bambino di origine mauriziana. E così, in breve tempo, le storie di entrambi si incastreranno irrimediabilmente scoprendo un’unica e grande verità: a volte, prendere o non prendere una decisione, può fare la differenza.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp